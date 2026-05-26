AB, Kiev'deki varlığını ve faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi

Avrupa Birliği, Rusya'nın Kiev'deki diplomatik misyon ve üçüncü ülke vatandaşlarının tahliye edilmesi çağrısına rağmen Ukrayna'nın başkentindeki faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. AB sözcüsü, Rusya'nın panik yaratmaya çalıştığını ancak bunun işe yaramayacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Kiev'deki diplomatik misyon ve üçüncü ülke vatandaşlarının tahliye edilmesi çağrısına rağmen, Ukrayna'nın başkentindeki varlığını ve faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın tehdit savurarak yalnızca panik yaratmaya çalıştığını kaydeden Hipper, "Amaçları Ukrayna'da ve başka yerlerde korku ve izolasyon oluşturmaktır. Ancak bizim net mesajımız şudur: Bu işe yaramayacaktır." dedi.

Hipper, AB'nin Kiev'deki varlığını ve faaliyetlerini sürdüreceğinin altını çizdi.

Rusya'nın savaş alanında kaybettiğini, bu nedenle bir kez daha sivilleri ve sivil altyapıyı tehdit etmeye başvurduğunu ifade eden Hipper, "Sivillere ve askeri olmayan hedeflere yönelik kasıtlı saldırıların savaş suçu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Uluslararası insancıl hukukun bu ağır ihlallerine karışan tüm komutanlar, failler ve suç ortakları hesap verecektir." diye konuştu.

Hipper, Rusya'nın maslahatgüzarının AB Dış İlişkiler Servisi'ne çağrıldığını bildirdi.

AB'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürmeye devam edeceğini belirten Hipper, Rusya üzerinde uluslararası baskının artırılmasını da bir kez daha ele alacaklarını aktardı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
