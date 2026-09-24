AB, RT France eski yöneticisini yaptırım listesine ekledi; kişi sayısı 81'e çıktı

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'nın hibrit faaliyetleri kapsamında yabancı kaynaklı bilgi manipülasyonu ve müdahalesinde rol oynadığı gerekçesiyle RT France'ın eski yöneticisi Xenia Fedorova'yı yaptırım listesine ekledi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Rusya merkezli RT'nin Fransızca yayın yapan kanalı RT France'ın eski yöneticisi Fedorova hakkında Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine yönelik yaptırım rejimi kapsamında kısıtlayıcı tedbir uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, Rus medya mensubu Fedorova'nın RT France'ın başkanı ve haber direktörü olarak görev yaptığı dönemde, kanalın yayın çizgisinin oluşturulması ve yayılmasında rol aldığı, bu yayınların Ukrayna'daki savaşa ilişkin Rusya yanlısı anlatıları da içerdiği ifade edildi.

Kararla Rusya'nın "istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri" nedeniyle yaptırım uygulananların sayısı 81 kişi ve 20 kuruluşa yükseldi.

Yaptırım kapsamındakilerin AB'deki mal varlıkları dondurulurken AB vatandaşları ve şirketlerinin bu kişi ve kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlaması yasaklanıyor.

Kaynak: AA