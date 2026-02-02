AB'nin Refah Sınır Yardım Misyonu, Refah Sınır Kapısı'nda göreve başladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Refah Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM) Refah Sınır Kapısı'nda göreve başladığını bildirdi.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Refah Sınır Kapısı'nın hem Gazze'ye giriş hem de çıkış yönünde yolcu trafiğine yeniden açılmasının EUBAM Refah'ın geçiş noktasına konuşlanmasının ardından gerçekleştiğini kaydeden El Anouni, "EUBAM Refah, yolcu trafiğinin düzenlenmesine destek sağlamak ve Filistinli sınır personelinin Refah geçiş noktasındaki operasyonlarını Gazze Planı çerçevesinde yürütmesini izlemek ve desteklemek için görevde." ifadelerini kullandı.

El Anouni, geçiş noktasının yeniden açılması ve AB misyonunun yeniden konuşlanmasının "Gazze çatışmasını sona erdirmeye yönelik kapsamlı planın uygulanmasında önemli bir adım" olduğunu söyledi.

Ateşkes ihlali

AB'nin mevcut kırılgan ateşkesin pekiştirilmesinin ve ikinci aşamanın uygulanmasının başlamasıyla yeni kayıpların önlenmesinin kritik önemde olduğunu düşündüğünü belirten El Anouni, AB'nin Birleşmiş Milletler kararları uyarınca Gazze'de demografik veya toprak değişikliğini reddettiğini vurguladı.

El Anouni, "AB, Gazze Şeridi ile Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında birleşmesinin önemini vurguluyor." diye konuştu.