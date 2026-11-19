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Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı soykırım işlediğine hükmetmesinin ardından, Myanmar'a kararı gecikmeksizin uygulama, mağdurların zararlarını giderme ve tazminat ödeme çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS), UAD'nin Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım işlediğine ilişkin kararının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, AB'nin UAD kararını dikkate aldığı belirtilerek, dünya genelinde cezasızlıkla mücadele konusundaki kararlılığının sürdüğü vurgulandı.

Arakanlı Müslümanların yerinden edilme ve şiddet dahil büyük acılar yaşadığına işaret edilen açıklamada, "Rohingya halkının yaşadığı acılar unutulmamalıdır. Bu dönüm noktası niteliğindeki karar, mağdurlar için adaletin sağlanmasının ve uluslararası hukukun korunmasının zorunluluğunu ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

AB'nin Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçların sorumlularından hesap sorulması gerektiğini sürekli vurguladığı hatırlatılan açıklamada, bunun krizin kalıcı biçimde çözülmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması açısından temel önem taşıdığı belirtildi.

Myanmar'ın UAD kararını gecikmeksizin ve eksiksiz uygulaması gerektiği vurgulanan açıklamada, " Myanmar, neden olduğu zararların giderilmesi ve eski hale getirmeyle telafi edilemeyen zararlar için tazminat ödenmesi yükümlülüğü dahil olmak üzere UAD kararını gecikmeksizin tam olarak uygulamalıdır." denildi.

Açıklamada, "UAD kararlarına uymak isteğe bağlı değildir, uluslararası hukuk kapsamında bir yükümlülüktür." ifadesi kullanıldı.

"UAD'nin bağımsızlığı ve otoritesi hiç olmadığı kadar önemli"

Uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin ülkeler arasında barış ve istikrarın sağlanması için vazgeçilmez olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerin arttığına dikkati çekildi.

Açıklamada, "Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik giderek artan ve çeşitlenen tehditler ile uluslararası hukukun yaygın biçimde ihlal edilmesi karşısında UAD'nin rolü, bağımsızlığı ve otoritesi hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu nedenle tüm tarafların UAD kararlarının derhal ve eksiksiz uygulanmasını sağlaması gerektiği kaydedildi.

AB'nin UAD'ye büyük önem verdiği belirtilen açıklamada, Divanın uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ve uluslararası düzeyde hukukun üstünlüğünün korunmasındaki kritik rolüne verilen desteğin süreceği bildirildi.

Açıklamada, "Tüm devletleri Mahkemenin kararlarına saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

UAD'nin Myanmar hakkındaki kararı

UAD, Gambiya'nın Myanmar'a karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım işlediğine hükmetti.

Kararda, Myanmar ordusunun 2016-2017 yıllarında Arakanlı Müslümanlara yönelik operasyonları değerlendirildi.

UAD'nin nihai nitelikteki kararına karşı temyiz yoluna başvurulamıyor.

Myanmar ordusu, Ağustos 2017'de Arakan eyaletinin kuzeyinde "temizleme operasyonları" başlatmıştı. Katliamların, tecavüzlerin ve köy yakmaların yaşandığı saldırıların ardından yüz binlerce Arakanlı Müslüman, Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı. Gambiya da bunun üzerine 11 Kasım 2019'da UAD'de Myanmar aleyhine soykırım davası açmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı olan Lahey'deki UAD, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım işlediğine hükmederek tarihinde ilk kez bir devleti soykırımdan sorumlu tuttu.

UAD'nin Myanmar kararının, Gazze'de soykırım işlemeyi sürdüren İsrail aleyhine Güney Afrika'nın açtığı dava için de emsal oluşturması bekleniyor.

Kaynak: AA