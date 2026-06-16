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AB Komisyonu, Manş Denizi'nde düzensiz göçle mücadele için eylem planı önerdi

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Avrupa Birliği Komisyonu, Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi'nde düzensiz göçle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla yeni bir eylem planı duyurdu. Plan, göç diplomasisi, göçmen kaçakçılığı ağlarının çökertilmesi ve sınır yönetiminin güçlendirilmesi gibi üç temel önceliğe odaklanıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi'nde düzensiz göçle mücadeleyi güçlendirmeyi hedefleyen eylem planını açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, eylem planının göçmenlerin geldiği menşe ülkeler ile transit ülkelerden başlayıp tüm güzergah boyunca uygulanacak operasyonel tedbirler içerdiği belirtildi.

Açıklamada, Manş Denizi rotası üzerindeki düzensiz göçün can kayıplarına yol açan, bazı üye ülkeler üzerinde önemli talepler oluşturan ayrı bir sorun teşkil ettiği kaydedildi.

Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçiş girişimlerinin 2026'da yüzde 44 azaldığı ancak hala yüksek seviyelerde seyrettiği aktarılan açıklamada, "Bu zorluklarla mücadele etmek amacıyla eylem planı, AB kurumlarının desteği ve İngiltere ile işbirliği içinde ele alınacak üç temel öncelik alanına odaklanıyor: rota boyunca göç diplomasisinin güçlendirilmesi, göçmen kaçakçılığı ağları ile bunların suç altyapısının çökertilmesi ve sınır yönetiminin güçlendirilmesi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, planla üye ülkelerle Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), sınır koruma ajansı Frontex ve AB Adli İşbirliği Ajansı (Eurojust) arasındaki işbirliğinin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, üye ülkelerin Europol Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Merkezinin desteğiyle Manş Denizi rotası üzerinde göçmen kaçakçılığı ağlarının haritalandırılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
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