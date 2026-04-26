AB, Mali'deki saldırıları kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Mali'deki saldırıları şiddetle kınadı.

Kallas, saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve Mali yönetimine başsağlığı dileklerini ileten Kallas, Mali halkıyla da "tam dayanışma" içinde olduklarını belirtti.

Kallas, "AB, Mali'de 25 Nisan'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

AB'nin terörle mücadele konusunda kararlı tutumunu sürdürdüğünün altını çizen Kallas, bölgede barış, güvenlik ve istikrara da büyük önem atfettiklerini kaydetti.

Mali'de dün sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlamış, Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ve ülke genelinde Kidal, Gao, Severe gibi birçok şehirde yoğun silah sesi, patlamalar ve çatışmalar bildirilmişti.

Mali Geçiş Hükümeti Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, yaptığı açıklamada, silahlı terörist grupların çeşitli askeri noktalara yönelik saldırılarının kontrol altına alındığını duyurmuştu.