AB liderleri Ukrayna için Avrupa ekibini E5 ve AB kurumlarının kurmasında anlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

DUBLİN, 14 Kasım (Xinhua) -- İrlanda'nın başkenti Dublin'deki AB Devlet ve Hükümet Başkanları gayri resmi toplantısı sırasında basın toplantısı düzenleyen İrlanda Başbakanı Michael Martin, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 13 Kasım 2026.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın verdiği bilgiye göre, AB liderleri cuma günü, Ukrayna'daki barış müzakerelerinde Avrupa'yı temsil edecek ekibin AB kurumları ile Gönüllüler Koalisyonu bünyesindeki E5 grubu tarafından oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı. (Fotoğraf: Li Mangmang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua