AB liderleri Ukrayna için Avrupa ekibini E5 ve AB kurumlarının kurmasında anlaştı

AB liderleri Ukrayna için Avrupa ekibini E5 ve AB kurumlarının kurmasında anlaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Costa'nın verdiği bilgiye göre AB liderleri, Dublin'deki gayri resmi toplantıda cuma günü Ukrayna barış müzakerelerinde Avrupa'yı temsil edecek ekibin AB kurumları ve E5 grubunca oluşturulmasında anlaştı. İrlanda Başbakanı Martin, Costa ve von der Leyen basın toplantısı düzenledi.
DUBLİN, 14 Kasım (Xinhua) -- İrlanda'nın başkenti Dublin'deki AB Devlet ve Hükümet Başkanları gayri resmi toplantısı sırasında basın toplantısı düzenleyen İrlanda Başbakanı Michael Martin, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 13 Kasım 2026.
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın verdiği bilgiye göre, AB liderleri cuma günü, Ukrayna'daki barış müzakerelerinde Avrupa'yı temsil edecek ekibin AB kurumları ile Gönüllüler Koalisyonu bünyesindeki E5 grubu tarafından oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı. (Fotoğraf: Li Mangmang/Xinhua)