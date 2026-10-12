AB Konseyi, işgal altındaki topraklarda seçime katılan 77 kişiye yaptırım kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'nın Eylül 2026'da Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında düzenlediği "yasa dışı seçimlere katılan 77 kişi" hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Konsey, kabul edilen yaptırımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerden 74'ünün, Rusya'nın işgali altındaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya, Herson bölgeleri ile Kırım ve Sivastopol'da çeşitli partilerden Rusya Duması seçimlerine aday olduğu belirtildi.

Söz konusu kişilerin seçimlere katılarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını meşrulaştırma çabalarına ve Ukrayna topraklarındaki yasa dışı işgalin sürdürülmesine katkıda bulunduğu ifade edilen açıklamada, sözde seçimlerin düzenlenmesindeki rolleri nedeniyle Rusya Merkez Seçim Komisyonunun 3 üyesinin de yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Açıklamada, yaptırım kapsamındaki kişilere AB ülkelerine giriş ve bu ülkeler üzerinden transit geçiş yasağı uygulanacağı, mal varlıklarının dondurulacağı bildirildi.

Ayrıca AB vatandaşları ve şirketlerinin bu kişilere doğrudan veya dolaylı olarak fon, finansal varlık ya da ekonomik kaynak sağlamasının yasaklandığı belirtilen açıklamada, "AB, söz konusu seçimlerin Ukrayna ve uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı dahil olmak üzere ihlal ettiğini, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdiğini vurguluyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA