AB Konseyi Başkanı Charles Michel Arnavutluk'ta - Haberler

AB Konseyi Başkanı Charles Michel Arnavutluk'ta
AA - Olsi Shehu - Güncel
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında Başbakan Edi Rama tarafından karşılandı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında Başbakan Edi Rama tarafından karşılandı. İkili, karşılama töreninin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.
AA / Olsi Shehu - Güncel