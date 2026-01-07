AP Milletvekili de Masi, savunma sanayi temaslarına ilişkin AB Komisyonu Başkanı'na dava açtı

Avrupa Parlamentosunun (AP) Alman üyesi Fabio de Masi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in savunma sanayi temsilcileriyle kurduğu temaslara ilişkin bilgi talebini eksik ve gecikmeli yanıtladığı gerekçesiyle AB Genel Mahkemesi'nde von der Leyen aleyhine dava açtı.

Brüksel merkezli Euractiv internet sitesinin haberine göre, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisinin de eş başkanı olan de Masi, 2024 AP seçimlerinden bu yana von der Leyen'in silah sanayi yetkilileriyle yaptığı toplantılar, telefon görüşmeleri, epostalar ve diğer iletişimlere dair kapsamlı bilgi talep ettiğini ancak Komisyon'un bu talebe yalnızca kısmen yanıt verdiğini savundu.

De Masi, von der Leyen'in savunma şirketleriyle gerçekleştirilen bir "stratejik diyalog" ve bir "sektör yemeği" gibi sınırlı sayıda görüşmeye atıfta bulunduğunu, bunun dışında şeffaflık kayıtları, basın bültenleri ve sosyal medya paylaşımlarına genel göndermeler yapmakla yetindiğini belirterek, açıkça talep edilen telefon görüşmeleri, e-postalar ve diğer yazışmalara ilişkin bilgilerin paylaşılmadığını kaydetti.

Resmi olarak açıklananların ötesinde von der Leyen'in sanayi temsilcileriyle başka temasları olup olmadığına dair net bir yanıt alamadığını dile getiren de Masi, bu durumun "eksik yanıt" anlamına geldiğini savundu.

Von der Leyen, daha önce de şeffaflık yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilmişti.

AB Genel Mahkemesi, Mayıs 2025'te AB Komisyonunun Kovid-19 döneminde von der Leyen ile Pfizer Üst Yöneticisi arasındaki kısa mesajlara erişim talebini haksız biçimde reddettiğine hükmetmişti.

Von der Leyen, Almanya Savunma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde de kamu ihalelerine ilişkin iddialarla gündeme gelmişti.