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AB Komisyonu Üyesi Lahbib'den İsrail'in MSF otobüsüne saldırısı hakkında açıklama:

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- "Gazze'de insani yardım çalışanlarına yönelik her saldırı, sivilleri ve yardımları korumak adına hepimizin üzerinde mutabık kaldığı kuralları aşındırıyor"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Gazze'de insani yardım çalışanlarına yönelik her saldırının sivillerle insani yardımların korunması için herkesin mutabık kaldığı kuralları "aşındırdığını" belirtti.

Lahbib, İsrail'in Sınır Tanımayan Doktorlara (MSF) ait Gazze'de insani yardım çalışanlarını taşıyan otobüsü hedef almasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Otobüsün üzerinde MSF amblemi bulunması, görünür logolar olmasına rağmen güvende olmadığına dikkati çeken Lahbib, "Gazze'de insani yardım çalışanlarına yönelik her saldırı, sivilleri ve yardımları korumak adına hepimizin üzerinde mutabık kaldığı kuralları aşındırıyor." ifadesini kullandı.

Lahbib, sivillerin ve insani yardımların korunmasına yönelik kuralların her yerde ve herkes için geçerli olması gerektiğini kaydetti.

MSF, dün İsrail'in Gazze'de 10 insani yardım çalışanını taşıyan otobüsünü hedef aldığını ve bir çalışanın yaralandığını duyurmuş, "İsrail güçleri, bir kez daha insani yardım ve sağlık personelinin güvenliğini açıkça hiçe saydığını gösterdi." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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