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AB Komisyonu üyesi Brunner: "Sebte sınırı, aynı zamanda AB sınırımızdır"

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) Özerk Şehri'nin Başkanı Juan Jesus Vivas ile görüşmesine ilişkin, "Sebte sınırı, aynı zamanda AB sınırımızdır.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) Özerk Şehri'nin Başkanı Juan Jesus Vivas ile görüşmesine ilişkin, "Sebte sınırı, aynı zamanda AB sınırımızdır. Dış sınırımızı korumak için birlikte çalışmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Brunner, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Brüksel'de bulunan Vivas'la "verimli görüşme" gerçekleştirdiğini aktardı.

Sebte halkıyla dayanışma mesajı veren Brunner, "Sebte sınırı, aynı zamanda AB sınırımızdır. Dış sınırımızı korumak için birlikte çalışmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Brunner, önceliklerinin Sebte'de kalma hakkı bulunmayanların geri dönmesi olduğunu belirtti.

Sebte (Ceuta) Özerk Şehri Başkanı Vivas ise bugün Brüksel'de Sebte'deki son durum hakkında düzenlenen basın toplantısında, halen kentte kalan düzensiz göçmen sayısının 5 bin ila 15 bin olduğunun tahmin edildiğini söylemişti.

Sebte'deki kriz

Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30 ve 31 Temmuz'da yaklaşık 70 bin düzensiz göçmen yüzerek geçmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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