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Danimarka'dan Rus vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi kısıtlamalarının sıkılaştırılması için atılan adımın ardından Avrupa Birliği (AB), Rus vatandaşlarına vize verilmesinin kısıtlanması hususunun Komisyonunun öncekileri arasında yer aldığını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Markus Lammert, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lammert, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Rus vatandaşlarına vize verilmesinin kısıtlanmasının AB Komisyonunun öncelikleri arasında yer aldığını ve bu tutumda değişiklik olmadığını kaydetti.

Rus silahlı kuvvetlerinin mevcut ve eski mensuplarına yönelik kapsamlı vize yasağının AB Komisyonunun önerisine dayandığını belirten Lammert, "Şu anda bu vize yasağının uygulanmasına yönelik tedbirler üzerinde çalışıyoruz." diyerek, gelecek yılın başlarında vize uygulamalarında bir reform yapılmasının da ele alınacağını söyledi.

Danimarka kamu yayın kuruluşu DR, 20 Kasım'daki haberinde, 25 Eylül'de Charlottenlund kentinde konser vermesi planlanan Ukraynalı rapçi Kyivstoner'e yönelik saldırı hazırlığı yapıldığını ileri sürmüştü.

İki Danimarkalının, Rus istihbarat servisinin talimatıyla Ukraynalı rapçiye saldırı düzenlemeyi planladığı, şüphelilerin konser öncesinde yakalandığı ve araçlarında silah bulunduğu bildirilmişti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de gelişmelerin ardından Rusya'nın Kopenhag Büyükelçiliği'nde görevli savunma ataşesini sınır dışı etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Rasmussen, Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamaları uygulanacağını ve Rusya ile bağlantılı gemilerin kabul edilmemesi yönünde adımlar atılacağını da duyurmuştu.

Kaynak: AA