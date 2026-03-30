AB, Finlandiya topraklarına giren Ukrayna İHA'sından Rusya'yı sorumlu tuttu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna insansız hava aracının (İHA) Finlandiya topraklarına girmesinin ardından, "AB üyeleri üzerinde İHA'ların uçmasının temel nedeni Rusya'dır, Rusya olmasaydı bu yaşanmazdı." açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB dışişleri bakanlarının yarın gayriresmi formatta Ukrayna'da bir araya geleceğine işaret eden Hipper, burada Kiev'e desteğin gündeme geleceğini söyledi.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier ise üye ülkelerin İHA karşıtı sistemlere ilişkin kabiliyetlerini geliştirmesine dair önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

Konunun AB'nin gündeminde olduğunu aktaran Regnier, üye ülkelere destek vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Finlandiya Savunma Bakanlığı, aidiyeti bilinmeyen iki İHA'nın ülkenin güneydoğusundaki Kouvola yakınlarında düştüğünü duyurmuştu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise İHA'ların Finlandiya topraklarına girdiğini belirterek, "İHA'lardan birinin Ukrayna'ya ait olduğu doğrulandı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
