AB Komisyonun mobil altyapısına siber saldırı düzenlendi

Güncelleme:
Avrupa Birliği Komisyonu, 30 Ocak'ta mobil altyapısına yönelik düzenlenen siber saldırının hızlı müdahale ile kontrol altına alındığını ve sistemin 9 saat içinde temizlendiğini açıkladı. Saldırı sonrası bazı personelin bilgilerine erişim olabileceği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mobil altyapısına yönelik siber saldırı yapıldığını ve olayın kısa sürede kontrol altına alındığını duyurdu.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, 30 Ocak'ta merkezi mobil altyapıya yönelik siber saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırı sonucunda bazı personelin isimlerine ve cep telefon numaralarına erişilmiş olabileceği belirtilen açıklamada, "Komisyonun hızlı müdahalesi sayesinde olay kontrol altına alındı ve sistem 9 saat içinde temizlendi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, mobil cihazların tehlikeye girdiğine dair belirti tespit edilmediği aktarıldı.

Komisyonun iç sistemlerin ve verilerin güvenliğini ciddiye aldığı kaydedilen açıklamada, olayın detaylı şekilde inceleneceği vurgulandı.

Açıklamada, "Avrupa, temel hizmetlere ve demokratik kurumlara yönelik günlük siber ve hibrit saldırılarla karşı karşıya kalırken Komisyon AB'nin siber güvenlik direncini ve yeteneklerini daha da güçlendirmeye kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

AB Komisyonu, AA muhabirinin konu ile ilgili sorusuna henüz yanıt vermedi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

