Haberler

AB genişleme politikasına 4 başlıkta reform

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komisyonu, jeopolitik değişimler ışığında genişleme sürecini iç reformlar, demokratik güvenceler, kademeli entegrasyon ve geçiş tedbirleriyle yenilemeyi planlıyor. Marta Kos, karar alma esnekliği ve hukukun üstünlüğüne dair güçlendirilmiş mekanizmalar önerdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, AB'nin genişleme sürecini yeni jeopolitik koşullara uyarlamak amacıyla iç reformlar, demokratik güvenceler, kademeli entegrasyon ve geçiş tedbirleri olmak üzere dört başlıkta değişiklik üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Euronews internet sitesinin haberine göre Kos, Zagreb'de düzenlenen Hırvatistan Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, AB'nin genişleme politikasının mevcut uluslararası ortam doğrultusunda değişmesi gerektiğini söyledi.

Komisyonun, aday ülkeler üyelik müzakerelerinin son aşamasına yaklaşırken AB'nin yeni üyeleri kabul etmeye nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin önerilerini sunacağını belirten Kos, bu kapsamda dört temel konunun ele alınması gerektiğini ifade etti.

Kos, bunların AB içinde antlaşma değişikliğine gitmeden karar alma süreçlerinin daha esnek hale getirilmesi, demokratik standartlar ve hukukun üstünlüğü konusunda daha güçlü güvenceler oluşturulması, aday ülkelerin Birliğe aşamalı olarak entegre edilmesi ve yeni üyeliklerin etkilerini yönetmek amacıyla kapsamlı geçiş tedbirlerinin uygulanması olduğunu kaydetti.

AB'nin daha fazla üyeyle birlikte kriz dönemlerinde hızlı hareket edebilmesi gerektiğini vurgulayan Kos, karar alma mekanizmalarında tek bir üye ülkenin diğerlerini engelleyebildiği alanların azaltılabileceğini ve kurumların daha işlevsel hale getirilebileceğini belirtti.

Kos, yeni üyelerin demokratik standartlardan ve hukukun üstünlüğünden geriye gitmesini önleyecek daha güçlü mekanizmalara da ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek, "Truva atlarını içeri almamamız gerekiyor. Ne bugün ne de 10 ya da 20 yıl sonra." dedi.

Genişleme sürecinde "ya hep ya hiç" anlayışından uzaklaşılması gerektiğini savunan Kos, aday ülkelere üyelik öncesinde daha fazla somut fayda sağlayacak kademeli entegrasyon yöntemlerinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Kos ayrıca, AB bütçesinin genişleme sonrasında da Birliğin önceliklerini finanse edebilecek yapıda tutulması gerektiğini kaydetti.

AB Komisyonunun genişleme sürecine ilişkin önerilerini, 15-16 Ekim'de yapılması beklenen AB liderleri görüşmeleri öncesinde gündeme getirmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün
Video çekip aldığı maaşa isyan etti

Video çekip aldığı maaşa isyan etti
Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu
Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti

Para var ama ölçü yok! Gazinodaki kadın için tüm stokları tüketti
Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş

Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında

10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
Siyasetin dengelerini değiştirecek anket! İkinci sıradaki parti değişti

Seçim anketinde büyük sürpriz!! İkinci sıradaki parti değişti