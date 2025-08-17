AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Washington'daki Zirveye Katılacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yarın Washington'da ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki görüşmeye katılacağını açıkladı. Toplantıda, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi gibi konuların ele alınması bekleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlerle yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmeye katılacağını bildirdi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Zelenskiy ile Brüksel'de görüşeceğini ve beraber Gönüllüler Koalisyonunun video görüşmesine katılacaklarını duyurdu.

Zelenskiy'nin isteği üzerine yarın Beyaz Saray'da Trump ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantıya iştirak edeceğini belirten von der Leyen, görüşmeye hangi Avrupalı liderlerin katılacağına ise değinmedi.

Trump ile Zelenskiy arasında yarın Washington'da gerçekleştirilecek görüşmede Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

