AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen, Orta Doğu'daki Durumu Görüşmek Üzere Yarın Özel Güvenlik Toplantısı Düzenleyecek

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, yarın Orta Doğu'daki gelişmeleri ele almak üzere özel bir güvenlik toplantısı gerçekleştirecek.

AB, bugün olağanüstü bir Dışişleri Konseyi toplantısı düzenleyerek bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. AB'nin 27 üye ülkesi, Blok'un dış politika sorumlusu Kaja Kallas aracılığıyla yaptığı açıklamada, "azami sükünet, sivillerin korunması ve uluslararası hukuka tam saygı" çağrısında bulundu. Kallas, savaşın daha fazla yayılmamasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Von der Leyen yarın Orta Doğu'daki gelişmeleri ele almak üzere özel bir güvenlik toplantısı yapacak. Bu toplantının AB'nin kriz yönetimi ve diplomatik girişimlerini sürdürme kararlılığını gösterdiği belirtildi.

Kaynak: ANKA