AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor"

Güncelleme:
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'daki gerilimlerin tırmanma riskine dikkat çekerek, acil bir geçiş sürecinin önemini vurguladı. Bölgesel istikrar için Katar ve Suudi Arabistan ile iş birliği yapacaklarını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, " İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyulduğunu" belirtti.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.

Al Sani ile İran'ın Katar'a yönelik "pervasız ve ayrım gözetmeyen" saldırılarının ardından yaşananları ele aldıklarını belirten von der Leyen, "Gerilimin daha fazla tırmanma riski gerçek. Bu nedenle İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor. İstikrarı yeniden tesis eden ve kalıcı bir çözümün yolunu açan bir geçiş." değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen, şöyle devam etti:

"Bu, İran'ın askeri nükleer ve balistik füze programlarının durdurulması ve hava, kara ve denizdeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin sona erdirilmesi anlamına gelmelidir. Her şeyden önce, İran'ın cesur halkının demokratik özlemlerini yansıtmalı ve desteklemelidir."

AB Komisyonu Başkanı, bölgesel istikrarı korumak ve gerilimi azaltmak için Katar'ın yanı sıra Suudi Arabistan'la da yakından çalışacaklarını ifade etti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
