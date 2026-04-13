Von der Leyen'den Orban sonrası AB'de nitelikli çoğunluk oylamasına geçilmesi gerektiği mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'da genel seçimi kaybeden Viktor Orban döneminde yaşanan dış politika tıkanıklıklarının bir daha yaşanmaması için oybirliği yerine nitelikli çoğunluk oylaması usulüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji krizini ele almak üzere topladığı Komisyon üyeleriyle görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Macaristan'da genel seçimi Peter Magyar'ın kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren von der Leyen, ülkenin yeniden yüzünü Avrupa'ya döndüğünü belirtti.

Von der Leyen, "Macaristan Avrupa yoluna geri dönerken yapılacak çok iş var ancak bence AB içinde öğrenilen derslere de bakmalıyız. Örneğin, geçmişte gördüğümüz gibi sistemik tıkanıklıkları önlemek için dış politikada 'nitelikli çoğunluk' oylamasına geçmenin önemli bir yol olduğunu düşünüyorum ve bu konuda ilerlemek için şimdi bu ivmeyi kullanmalıyız." dedi.

Magyar'ın uygulayacağı politikalara ne derece güven duyduğunun sorulması üzerine von der Leyen, "Öncelikle, yeni hükümetin göreve gelmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Hemen iletişime geçeceğiz. Peter Magyar'ın seçim kampanyası sırasında kamuoyuna yaptığı açıklamalara ve yaptığı görüşmelere bakarsanız, çok net Avrupa yolunda olduğunu, kendisinin ve yeni hükümetin bizimle farklı konularda çalışmaya devam edeceğine dair çok açık bir taahhütte bulunduğunu görebilirsiniz." diye konuştu.

Von der Leyen, Viktor Orban döneminde kesilen AB fonlarının yeniden sağlanması için gerçekleştirilmesi gereken reformlar üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

AB'de dış politika kararlarının oybirliğiyle alınması, Budapeşte yönetimine Birliğin dış politika adımlarını engelleme imkanı sağlamış, birçok karar yalnızca 26 liderin kararıyla alınabilmişti.

Aralık 2023'te Ukrayna ile üyelik müzakerelerin başlatılması kararının ancak Viktor Orban'ın salonu terk etmesinin ardından alınabilmesi, AB'de oybirliği sisteminin tıkanmasına sembolik bir örnek olmuştu.