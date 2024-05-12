AB Komisyonu Başkanı Kuzey Makedonya'ya Reform ve Uyum Çağrısı Yaptı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kuzey Makedonya'ya, AB'ye katılım yolunda başarılı olmak için reformlarda ilerleme ve imzalanmış anlaşmalara tam uyum çağrısında bulundu.

Von der Leyen, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Kuzey Makedonya'daki cumhurbaşkanı seçiminde zafer ilan ederek, bugün görevine başlayan Gordana Siljanovska Davkova'yı tebrik etti.

Siljanovska Davkova'nın göreve geldiği dönemin, Kuzey Makedonya'nın AB yolunda ilerlediği "çok önemli bir zamana" denk geldiğine işaret eden von der Leyen, "Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım sürecindeki başarılı yoluna devam etmesi için, ülkenin reform yolunda ilerlemesi çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, paylaşımında ayrıca, ülkenin Prespa Anlaşması da dahil olmak üzere bağlayıcı anlaşmalara tam uyum göstermesinin önemini vurguladı.

Kuzey Makedonya'nın AB üyelik süreci yaklaşık 20 yıldır devam ediyor

NATO üyeliğine geçen yıllarda kavuşan Kuzey Makedonya, yaklaşık 20 yıldır AB üyeliği için mücadelesini sürdürüyor.

2005'te AB "aday ülke" statüsü verilen Kuzey Makedonya, önce güney komşusu Yunanistan ardından da doğu komşusu Bulgaristan'ın engellemeleri nedeniyle bu yönde ciddi ilerleme kaydedemedi.

Öncesinde ismi Makedonya olan ülke ile Yunanistan arasında yaşanan isim sorunu, Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğundaki müzakerelerinin ardından çözüme kavuşturuldu. İki ülke arasında Haziran 2018'de Prespa Anlaşması imzalandı.

Ülkenin, adını "Kuzey Makedonya" olarak değiştirmesi için Eylül 2018'de referandum yapıldı. Referandumda "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek AB ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltilen halkın yüzde 91,46'sı "evet" oyu kullandı.

Adını değiştirerek güney komşusunun engelini kaldıran Kuzey Makedonya, 2020'de NATO üyesi olmayı başardı ancak bu sefer AB yolunda diğer komşusu Bulgaristan'ın engeline takıldı.

Kuzey Makedonya, nihayetinde batıdaki komşusu Arnavutluk ile 19 Temmuz 2022'de AB ile katılım müzakerelerine başladı ve ilk hükümetler arası konferans gerçekleşti. Ancak bundan sonra Kuzey Makedonya'nın AB yolculuğuna devam edebilmesi için Bulgaristan ile imzalanan ikili protokolden kaynaklanan gerekli anayasal değişiklikleri yapması gerekiyor.