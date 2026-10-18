Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

AB Komisyonu, Arnavutluk'ta öğrenci gösterilerindeki şiddet eylemlerini kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komisyonu, Arnavutluk'ta öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı gösterilerdeki şiddeti kınadı. Açıklamada şiddete yanıtın hukuk çerçevesinde orantılı olması ve sorumluların hesap vermesi istendi; Tiran'da Eğitim Bakanlığı'na molotof atılmıştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Arnavutluk'ta üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı gösteriler sırasında meydana gelen "devlet kurumlarına yönelik saldırılar, kundaklama ve özel mülke zarar verilmesi gibi şiddet eylemlerini" kınadı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, demokratik toplumda şiddete yer olmadığı, şiddete verilecek yanıtın da hukuk çerçevesinde orantılı olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, başkent Tiran'ın yanı sıra Arnavutluk'un diğer şehirlerinde gösteriler sırasında meydana gelen "devlet kurumlarına yönelik saldırılar, kundaklama ve özel mülke zarar verilmesi gibi şiddet eylemlerinin" kınandığı kaydedildi.

Arnavutluk'un AB üyelik sürecine "sıkı sıkıya bağlı" olduğu ve bu yolda önemli ilerlemeler kaydettiği aktarılan açıklamada, "Arnavutluk makamlarının, protesto hakkının korunacağına dair taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şiddet eylemlerinden sorumlu olanların hukuki olarak hesap vermesi, toplanma ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi ve bu hakların barışçıl şekilde kullanılması gerektiği belirtildi.

Tiran'ın yanı sıra Arnavutluk'un Elbasan, Görice ve Avlonya şehirlerinde üniversite öğrencileri bir süredir eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenliyor.

Dünkü olaylarda bazı göstericiler Tiran'daki Eğitim Bakanlığı binasına ve bölgede bulunan bazı işletmelere molotofkokteyli fırlatarak ufak çaplı yangına neden olmuştu.

Ayrıca göstericiler Bakanlık ve emniyet güçlerine taş fırlatmış, çöp konteynerlerini ateşe vermişti. Bunun üzerine emniyet güçleri, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Olaylarda bazı göstericiler yaralanmıştı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinci

Antrenmandan paylaşılan fotoğraf taraftarı sevince boğdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleyman Saim Tekcan 86 yaşında hayatını kaybetti

Türk resim ve baskı sanatının öncü ismiydi! Hayatını kaybetti
Orta Doğu'da savaş genişliyor! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor

Orta Doğu'da kritik eşik! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor
Göztepe, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla döndü

Süper Lig'in en zor deplasmanlarından birinde kazandılar
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı

İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin

Nihat Kahveci'den Süper Lig devine kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti

İstanbul'da ölümcül konser! Can kaybı arttı
ABD'de maç öncesi gösteride dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti

Büyük facia: 52 metreden, binlerce kişinin gözü önünde yere çakıldı!