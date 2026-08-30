Haberler

AB, İzlanda'nın Referandum Kararına Saygı Duyuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği (AB), İzlanda'da üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına karşı çıkan referandum sonucuna saygı duyduğunu, ülkenin halen yakın ortak olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), İzlanda'da üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına karşı çıkan referandum sonucuna saygı duyduğunu, ülkenin halen yakın ortak olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Ricardo Cardoso, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Komisyonun referandum sonucunu not ettiğini belirterek, "Komisyon, İzlanda halkının tercihine saygı duyuyor. İzlanda, AB'nin yakın ortağı olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın Sözcüsü de Başkan'ın referandumun ardından İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir ile mesajlaştığını söyledi.

Sözcü, Costa'nın AB'nin İzlanda halkının referandumda ortaya koyduğu demokratik tercihe tamamen saygı duyduğunu vurguladığını aktararak, İzlanda'nın Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) aracılığıyla da AB'nin en yakın ve en güvenilir ortaklarından biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Sözcü ayrıca, Costa ile Frostadottir'in AB ile İzlanda arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme yönündeki iradelerini dile getirdiklerini kaydetti.

İzlanda, AB üyelik başvurusunu 2009'da yapmış, üyelik müzakerelerinin devam ettiği 2013'te AB karşıtı hükümetin başa gelmesiyle süreç askıya alınmıştı.

Ülkede 2024'te yapılan son seçimde kurulan koalisyon hükümeti, müzakerelerin yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda referanduma gitme kararı almıştı.

Dün yapılan referandumda ise seçmenlerin çoğunluğu, AB ile üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına karşı oy kullanmıştı.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Acun'dan Fener'e transfer çalımı
Süper Lig'de inanılmaz maç! 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 90+4'te kazandılar

25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 90+4'te kazandılar
Ev sahibi, sokak ortasında kendisini döven kiracısını balkondan tüfekle ateş açarak öldürdü

Sokak ortasında dayak yedi, hıncını alamayınca tüfekle katletti
Kardeşinin düğününe katılmayan Burak Özçivit eleştiriler üzerine fena patladı: Bizi rahat bırakın

Kardeşinin düğününe katılmamıştı: Eleştirilince fena patladı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Al Musrati

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı: Yıldız isme güle güle dedi
Mehdi Zana son yolculuğuna uğurlandı, Leyla Zana çiçeklerle veda etti

Son veda: 51 yıllık eşini çiçeklerle uğurladı
30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi

Törende ön koltuk krizi: Başkan ile Protokol Müdürü birbirine girdi!