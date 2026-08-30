AB, İzlanda'nın Referandum Kararına Saygı Duyuyor

Avrupa Birliği (AB), İzlanda'da üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına karşı çıkan referandum sonucuna saygı duyduğunu, ülkenin halen yakın ortak olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Ricardo Cardoso, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Komisyonun referandum sonucunu not ettiğini belirterek, "Komisyon, İzlanda halkının tercihine saygı duyuyor. İzlanda, AB'nin yakın ortağı olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın Sözcüsü de Başkan'ın referandumun ardından İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir ile mesajlaştığını söyledi.

Sözcü, Costa'nın AB'nin İzlanda halkının referandumda ortaya koyduğu demokratik tercihe tamamen saygı duyduğunu vurguladığını aktararak, İzlanda'nın Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) aracılığıyla da AB'nin en yakın ve en güvenilir ortaklarından biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Sözcü ayrıca, Costa ile Frostadottir'in AB ile İzlanda arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme yönündeki iradelerini dile getirdiklerini kaydetti.

İzlanda, AB üyelik başvurusunu 2009'da yapmış, üyelik müzakerelerinin devam ettiği 2013'te AB karşıtı hükümetin başa gelmesiyle süreç askıya alınmıştı.

Ülkede 2024'te yapılan son seçimde kurulan koalisyon hükümeti, müzakerelerin yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda referanduma gitme kararı almıştı.

Dün yapılan referandumda ise seçmenlerin çoğunluğu, AB ile üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına karşı oy kullanmıştı.

Kaynak: AA