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AB, İsrailli yerleşimcilere yaptırım kararı aldı

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AB Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan, soykırım çağrısı yapan ve Gazze'ye insani yardımı engelleyen İsrailli 5 yerleşimci ve 3 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

(BRÜKSEL) - AB Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan, soykırım çağrısı yapan ve Gazze'ye insani yardımı engelleyen İsrailli 5 yerleşimci ve 3 kuruluşa yaptırım kararı aldı. Karara göre, AB'deki mal varlıkları dondurulacak ve seyahat yasağı uygulanacak.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi kapsamında işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki eylemlerinden dolayı İsrailli 5 yerleşimci ve 3 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

Konsey'den yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların "Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik, herkesin ulaşılabilecek en yüksek standartta fiziksel ve zihinsel bütünlükten yararlanma hakkı, mülkiyet hakkı, özel ve aile yaşamı hakkı, din veya inanç özgürlüğü ve eğitim hakkının ihlali de dahil olmak üzere ciddi ve sistematik insan hakları ihlallerinden sorumlu oldukları" vurgulandı.

Mal varlıkları dondurulacak, AB'ye seyahatleri yasaklanacak

Yaptırımlar, listede yer alan kişilerin AB'deki mal varlıklarının dondurulması ve doğrudan ya da dolaylı olarak bu kişilere ya da onların yararına fon ya da ekonomik kaynak sağlanmasını yasaklıyor. Ayrıca, listede yer alan gerçek kişiler için AB'ye seyahat yasağı da uygulanacak.

Filistinlilere şiddet uygulayanlara, Gazze'ye yardımı engelleyenlere yaptırım

Konsey'in dün yayımladığı listede, İsrailli yerleşimci işgal altındaki Batı Şeria'daki çobanlara şiddet uygulayan Moşe Şervit ve Ürdün Vadisi'ndeki 'Moşee'nin Çiftliği' ile civar köylerdeki Filistinlilere defalarca saldıran ve bazılarının ağır yaralanmasına yol açan Zvi Bar Yosef ve Batı Şeria'daki 'Zvi'nin Çiftliği' olarak bilinen izinsiz yerleşim yeri bulunuyor.

Gazze'ye gıda, su ve yakıt götüren insani yardım kamyonlarını düzenli olarak engelleyen İsrailli şiddet yanlısı grup Tzav 9 da yaptırım uygulanan kişi ve kurumlar listesinde yer aldı. Tzav 9'un eylemleri arasında şiddet içeren protestolar, gıda kamyonlarına yönelik saldırılar ve gıdaların imha edilmesi bulunuyor.

Filistinlilere yönelik etnik temizlik çağrısında bulunan Baruch Marzel, aşırılık yanlısı Lehava örgütünün kurucusu ve lideri Ben-Zion "Bentzi" Gopstein ve Güney Hebron Tepelerindeki izinsiz Manne Çiftliği yerleşim yerinin kurucusu Isaschar Manne de yaptırım listesine alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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