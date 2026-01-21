Haberler

AB'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA tesislerine yönelik son saldırısına tepki

Avrupa Birliği, İsrail'in Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın merkezine girerek yaptığı yıkım eylemine sert bir dille tepki gösterdi. AB, bu eylemin BM kuruluşuna yönelik ciddi bir saldırı olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) merkezine girerek buradaki yapıları yıkma eylemine tepki gösterdi.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni tarafından İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA genel merkezini yıkmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail yetkililerinin Doğu Kudüs'teki UNRWA genel merkezine girip yıkma kararı, BM kuruluşuna yönelik ciddi bir saldırıdır ve BM üye devletlerinin BM binalarının dokunulmazlığını koruma ve saygı gösterme yükümlülüğünü öngören BM Ayrıcalıklar ve Dokunulmazlıklar Sözleşmesi uyarınca İsrail'in yükümlülüklerinin ihlalini oluşturmaktadır." denildi.

AB'nin UNRWA'ya siyasi ve mali desteğini sürdürmeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında insani yardım, eğitim ve sağlık hizmetleri sağlayan önemli bir kuruluş olduğu bildirildi.

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib de dün geceki açıklamasında İsrail'in eylemini kınadığını bildirmişti.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkması

İsrail güçleri, dün sabah saatlerinde, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri, UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

UNRWA'nın İsrail tarafından yasaklanması

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajans'ın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'yı yasaklama kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.

