AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "İsrail, Lübnan'daki operasyonlarına son vermelidir"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle ülkede kitlesel yerinden edilme yaşandığını ve kırılgan olan durumun daha da istikrarsızlaştığını belirterek, " İsrail, Lübnan'daki operasyonlarına son vermelidir. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından yapılan açıklamada, Kallas'ın İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılar hakkındaki ifadelerine yer verildi.

Kallas, Lübnan'ın İran'la çatışmada bir başka cephe olma riski taşıdığına işaret ederek, Hizbullah'ın İsrail'e saldırma kararının "tüm bölgeyi tehlikeye attığını" belirtti.

İsrail'in uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkı olduğunu savunan Kallas, "Savaşa katılan tüm vekil güçler kendilerini meşru hedef haline getiriyor. Hizbullah silahsızlanmalı ve İsrail'e karşı tüm eylemlerine son vermelidir." ifadelerini kullandı.

Kallas, aynı zamanda İsrail'in "yanıtının oldukça sert olduğunu" vurgulayarak, Tel Aviv'in, Lübnan'a saldırıları nedeniyle ülkede kitlesel yerinden edilme yaşandığı ve kırılgan olan durumun daha da istikrarsızlaştığının altını çizdi.

İsrail'in saldırılarının Lübnan'ı ve halkını ciddi insani sonuçları olan "kendilerine ait olmayan" bir savaşa çekme riski taşıdığına dikkati çeken Kallas, " İsrail, Lübnan'daki operasyonlarına son vermelidir. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, ateşkesin yeniden sağlanmasının Lübnan'ın "kaosa sürüklenmesini önlemede en iyi şans" olduğunu belirterek, AB'nin, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünü (UNIFIL) desteklediğine ve UNIFIL güçlerinin güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğine işaret etti.

Daha fazla can kaybı, yerinden edilme ve bölgesel tırmanmanın önlenmesinin "acil öncelik" olduğunu dile getiren Kallas, "Bu, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka saygı göstermesini ve sivillerle sivil altyapının korunmasını sağlamasını gerektirir." ifadesini kullandı.

Kallas, Lübnan halkıyla dayanışma mesajı vererek, AB'nin, ülkede çatışmalardan etkilenen yaklaşık 130 bin kişiye yardım etmek için acil durum rezervlerini kullanacağını aktardı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 486 kişinin hayatını kaybettiğini, 1313 kişinin yaralandığını açıklamıştı.