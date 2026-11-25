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Avrupa Birliği (AB), İsrail'e insani yardımların geniş çapta yürütülmesi için derhal ve engelsiz erişime izin vermesi ve uluslararası hukuka uyması çağrısını yineledi.

AB Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand ve Eva Hrncirova günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'e, insani yardımların ve erken toparlanma çalışmalarının geniş çapta yürütülmesi için derhal ve engelsiz erişime izin vermesi çağrısında bulunduklarını kaydeden Wigand, İsrail'in yardımların kesintisiz dağıtımını sağlaması ve Gazze'deki tüm sınır kapılarını yeniden açması gerektiğini ifade etti.

"İsrail uluslararası hukuk yükümlülüklerine uymalıdır"

Wigand, İsrail'in Birleşmiş Milletlerin ve bağlı kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları da dahil insani yardım örgütlerinin çalışmalarını mümkün kılması gerektiğinin altını çizerek, "İsrail, uluslararası insancıl hukuk ile uluslararası insan hakları hukuku da dahil uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uymalıdır." mesajını verdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Hrncirova ise AB'nin daha önce de defalarca İsrail'e insani yardım ortaklarının Gazze'ye erişimine izin verilmesi çağrısı yaptığını anımsattı.

Çoğu zaman insani yardım kuruluşlarının yalnızca tek bir sınır kapısından geçişine izin verildiğinin görüldüğünü aktaran Hrncirova, "Daha fazla sınır kapısının açılmasına ihtiyacımız var çünkü Gazze'deki durum gerçekten çok vahim." ifadesini kullandı.

"Çocuklar hayatını kaybediyor"

Hrncirova, insanların çadırlarda yaşadığını, bu çadırların da yağmur nedeniyle ıslandığını kaydederek, "Yayılan hastalıklar nedeniyle çocuklar hayatını kaybediyor ancak İsrail'in erişimi kısıtlaması nedeniyle bu insanlara yardım edemiyoruz." dedi.

Öte yandan, sınırın diğer tarafında tırların içinde çok sayıda çadırın da beklediğine işaret eden Hrncirova, "Ancak bu çadırlar ve çadır kurmak için gerekli ekipmanlar, çift kullanımlı malzeme olarak sınıflandırıldıkları ve Gazze Şeridi'ne girişlerine izin verilmediği için içeri sokulamıyor." diye konuştu.

Hrncirova, ihtiyaç olan tek şeyin daha fazla erişim imkanı olduğunun altını çizerek, içerideki insanlara yardım edebilmek için daha fazla araç ve imkan sağlanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA