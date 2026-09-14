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AB, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısını kınadı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Husilerin, Suudi Arabistan'a yönelik saldırısını kınadığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Husilerin, Suudi Arabistan'a yönelik saldırısını kınadığını bildirdi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"İran'ın vekil güçlerinin aralıksız saldırıları karşısında Körfez'deki ortaklarımızla dayanışma içindeyiz" mesajını veren von der Leyen, Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve serbest seyrüseferin sağlanması ve Orta Doğu'da istikrarın korunması için ortaklarla çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Von der Leyen, "Bu konuda hepimizin çıkarı var." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica da Husilerin, Yemen ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını ifade etti.

AB'nin, Yemen'in birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini teyit eden Suica, "Sürdürülebilir bir ateşkese ulaşılması yönündeki Birleşmiş Milletler arabuluculuğu ve bölgesel girişimlere tam destek veriyor, barış çabalarının yeniden başlatılması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Suica, AB'nin Yemen'de ve daha geniş bölgede kapsamlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir barışın yanı sıra seyrüsefer özgürlüğü ve deniz güvenliğinin sağlanması yönündeki çağrısını yineledi.

Kaynak: AA
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