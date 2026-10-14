AB, Filistin seçimlerinin 11 Eylül 2027'ye ertelenmesine üzüntü duydu

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Avrupa Birliği (AB), Filistin yönetiminin yasama ve devlet başkanlığı seçimlerini Eylül 2027'ye erteleme kararından derin üzüntü duyduğunu belirterek, seçimlerin mümkün olan en kısa sürede yapılması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi tarafından Birlik adına yapılan açıklamada, 28 Kasım 2026'da yapılması planlanan yasama seçimleri ile 2027'nin başında düzenlenmesi öngörülen devlet başkanlığı seçiminin ertelenmesinden derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Filistin yönetiminin karşı karşıya bulunduğu zorlukların ve kısıtlamaların kabul edildiği belirtilen açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın önceki taahhütleri doğrultusunda seçimlerin en kısa sürede düzenlenmesinin önemi vurgulandı.

Açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarının tamamında demokratik ve şeffaf seçimlerin yapılması uzun zamandır gecikmiş durumdadır. Filistinliler, liderlerini ve kurumlarındaki temsilcilerini seçmek için oy kullanabilmelidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, AB'nin seçim gözlem misyonu göndermek dahil seçim sürecini desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.

Filistin'in devlet inşası çabalarına ve reformlarına yönelik desteğin sürdüğü belirtilen açıklamada, tüm Filistinlilerin katılımına açık, güvenilir ve şeffaf seçimlerin Filistin halkı, demokratik meşruiyet, hesap verebilirlik ve iki devletli çözüm açısından hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin Filistin yönetimine desteğinin bu hedeflere yönelik ilerleme ve reformların geliştirilmesiyle birlikte yürüdüğü vurgulandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, daha önce Kasım 2026 olarak belirlenen milletvekili seçim tarihini değiştirerek devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin eş zamanlı olarak 11 Eylül 2027'de yapılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA