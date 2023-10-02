AB dışişleri bakanlarından Kiev'de "Ukrayna'ya desteğe devam" mesajı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den, bu ülkeyi mali ve askeri olarak desteklemeye devam edecekleri mesajını verdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den, bu ülkeyi mali ve askeri olarak desteklemeye devam edecekleri mesajını verdi.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Kiev'de bir araya gelerek ilk kez Birlik üyesi olmayan bir ülkede toplantı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantının bitiminde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB'ye üye 27 ülkenin bakanının Kiev'de buluşmasının Birliğin Ukrayna'yı sonuna kadar desteklemeye olan bağlılığını gösterdiğini vurgulayan Borrell, desteğin güvenlik, askeri, AB'ye üyelik boyutu ile Ukrayna'nın barış planı ve savaşın sorumlularının hesap verebilirliği konularını ele aldıklarını bildirdi.

Borrell, gelecek yıl için Ukrayna'ya "Avrupa barış aracı" adlı AB fonundan "5 milyar avroya kadar çok yıllı yeni bir zarf" önerdiğini duyurarak, üye ülkelerin bu öneri üzerinden yıl bitmeden anlaşmaya varacağını umduğunu ifade etti.

AB'nin yıl sonuna kadar 40 bin Ukrayna askerini eğitmeyi planladığını bildiren Borrell, bunun savaş uçağı pilotlarına yönelik uzmanlık eğitimlerini de kapsayacağını kaydetti.