AB Komisyonu: Avrupa masada olmadan Ukrayna hakkında hiçbir karar alınamaz

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için çabalarını memnuniyetle karşıladı ve Avrupa'nın müzakerelerde yer almasının önemine vurgu yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için gösterdiği çabayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Avrupa masada olmadan Ukrayna hakkında hiçbir karar alınamaz." dedi.

El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cenevre'de 17-18 Şubat'ta yapılan ABD-Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin ABD'nin müzakereler için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden El Anouni, uluslararası sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiğini söyledi.

El Anouni, Ukrayna'nın aksine Rusya'dan barış için somut işaretler görmediklerini savunarak "AB ve üye ülkeler olarak, barış görüşmelerine ve güvenlik garantilerine daha fazla katkıda bulunmaya hazırız." dedi.

ABD-Ukrayna-Rusya'nın üçlü görüştüğü formattan memnun olup olmadıkları sorulan El Anouni, "Avrupa masada olmadan Ukrayna hakkında hiçbir karar alınamaz. Bence bu son derece açık." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
