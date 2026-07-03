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AB, Şam'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

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Avrupa Birliği, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen ve 9 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı terör saldırısını kınayarak, barışçıl geçiş desteğini ve terörle mücadelede işbirliğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB), dün Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni tarafından yapılan yazılı açıklamada "AB, Suriye'de barışçıl ve kapsayıcı bir geçişi destekleme taahhüdünü ve her türlü şiddeti reddetme tutumunu yeniden teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, AB'nin terörizmle mücadelede Şam hükümetiyle işbirliğine devam edeceği vurgulandı.

Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yolda, Adalet Sarayı'nın yanındaki işletmede dün meydana gelen patlamada 9 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
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