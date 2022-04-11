AB'den Rus petrol ve doğal gazına yeni yaptırım sinyali

Dışişleri Konseyi Toplantısı'nın ardından konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB tarafından Rus petrol ve doğal gazına ilişkin yeni yaptırımların sinyalini vererek, "Yaptırımlar konusunda tabumuz yok, buna Rus petrol ve gazı da dahil" dedi.

AB Dışişleri Bakanları, Lüksemburg'da düzenlenen Dışişleri Konseyi Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanlarının ele aldığı konulara ilişkin bilgi verdi. Borrell, "Uluslararası Adalet Divanı savcısıyla kahvaltıda buluştuk. Rusya'nın uluslararası hukuku hiçe sayan ihlallerinden dolayı sorumlu tutulabilmesi için. Kanıt toplama ve savaş suçları üzerine soruşturma konusunu görüştük. Videokonferans yoluyla Ukrayna Başsavcısı ile görüştük. Her iki savcıyı da destekleyeceğiz, bu hem mali olarak hem de sahadaki ekiplerimizle yapılacaktır" dedi.

"YAPTIRIMLAR KONUSUNDA TABUMUZ YOK"

"Yaptırımlar konusunu da ele aldık" ifadelerini kullanan Borrell, "Yaptırımların nasıl uygulanacağını ele aldık. Yaptırımların Rus ekonomisi üzerine etkilerinin ölçülmesi gerekiyor. Yaptırımlar konusunda hiçbir şey tabu değildir. Buna Rus petrol ve gaz da dahil olabiliri. Henüz bir karar alınmış değil. Bu konuyu genişçe görüşmek gerekiyor. Ama gaz ile petrolü de ayrı tutmak gerekiyor. Petrol ile başlamalıyız. Bu daha kolay ikame edilebilir. Ayrıca üye ülkelerin yaşaması muhtemel asimetrik şoku da hesap etmeliyiz. Rus gazını kullanmayan ülkeler için Rus gazını kullanmayalım demek kolay. Gösterebileceğimiz tüm çabayı ortaya koyarak AB'nin enerji bağımsızlığı stratejisini ortaya koymalıyız. Bunu hidrojen ve yenilenebilir enerji kaynaklarını düşünerek yapmalıyız" dedi.

'RUS ORDUSU BAŞARISIZ OLDU"

Rus ordusu Ukrayna'da başarısız olduğunu belirten Borrell, "Rus ordusunun bir başarısızlığı söz konusudur. Kiev'i alacaklarını düşündüler, geri püskürtüldüler, ikiye katlandılar. Başkenti almanın imkansız olduğunu görünce Ruslar güçlerini toplayıp doğuya yöneldiler. Ukraynalılar Donbass yakınlarındaki lojistik merkez yakınlarına bir büyük saldırı olacağını bekliyor. Kabus. Rusların çekildiği yerlerde sivil ölümleriyle arkalarında, bombalamalarla gar gibi yerleri insani olarak yıkıp gidiyorlar. Mariopol şehit bir şehir olmuştur. AB olarak Ukrayna'yı askeri olarak desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"RUSLAR AÇLIĞA VE KITLIĞA NEDEN OLUYOR"

Rusya'nın saldırılarıyla Ukrayna'nın buğday ihracatını engellediğini ve dünyada kıtlığa sebep olduğunu söyleyen Borrell, "Ruslar limanlarda ihracat için yola çıkmayı bekleyen buğday yüklü gemileri bırakmıyor. Gemiler limandan ayrılamıyor. Bombalamalarla buğday stokları yok ediliyor. Bu durum gıda kıtlığı ve dünyada açlığa sebep oluyor. Ruslar dünyada açlığın ve yokluğun sebebi oluyor. Özellikle Afrika için yokluk riskini ele almamız gerekiyor" dedi.

"NORVEÇ RUS GAZININ ALTERNATİFİ OLACAK"

Rus gazına bağımlılığı azaltıp AB'nin enerji geçişi konusunda Norveç ile daha yakın bir işbirliği konusunun ele alındığını belirten Borrell, "Norveç ve İzlanda Dışişleri Bakanları ile Rus saldırganlığına karşı özellikle NATO çerçevesinde birlikte çalışmayı görüştük. Norveç sağladığı enerji potansiyeli ile AB'nin enerji geçişine yardımcı olarak Rus doğal gazına alternatif oluşturacak" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel