AB'den 'hibrit savaş' uyarısı: Romanya'da İDA imha edildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Romanya'nın patlayıcı yüklü bir insansız deniz aracını (İDA) imha etmesinin ardından "Vatandaşlarımızı tedirgin eden ve Birliğimizi bölmeye çalışan, giderek şiddetlenen bir tehdit kampanyası sürüyor. Bu, hibrit savaştır." açıklamasını yaptı.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin savunma hazırlığı gündemi kapsamında 2030'a kadar 800 milyar avroya yakın kaynak ayırdığını hatırlattı.

AB'nin "Dron duvarı" olarak bilinen Avrupa Dron Savunma Girişimi ve Doğu Kanadı Gözlemi programları vasıtasıyla üye ülkelerin ihtiyaç duyduğu yetenekleri sağlamak için kıta genelinde üretimi artırmayı hedeflediklerini aktaran von der Leyen, böylece ortaya çıkan tehditlere hızlı, kararlı ve birlik içinde yanıt verebileceklerini belirtti.

Von der Leyen, Romanya'nın Karadeniz'deki Neptun Deep doğal gaz sahası yakınlarında İDA'yı imha etmesine ilişkin de "Vatandaşlarımızı tedirgin eden ve Birliğimizi bölmeye çalışan, giderek şiddetlenen tehdit kampanyası sürüyor. Bu, hibrit savaştır." ifadelerini kullandı.

AB'nin kuruluş misyonunun "barışı korumak" olduğunu ifade eden von der Leyen, bugün bunun "provokasyon ve saldırıları caydırma kapasitesine sahip olmak" anlamına da geldiğini vurguladı.

Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, Neptun Deep platformunda doğal gaz çıkarma çalışmaları yapılan alana birkaç yüz metre uzaklıkta patlayıcı yüklü bir İDA tespit edildiğini, aracın NATO işbirliğinde Romanya'nın komutasındaki operasyonla, iki F-16 savaş uçağı tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA