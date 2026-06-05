Haberler

AB'den Köstence Limanı'nda İDA'daki patlama nedeniyle Romanya'yla dayanışma mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Romanya'nın Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracında meydana gelen patlamanın nihai sorumlusunun Rusya olduğunu belirterek, Bükreş'le dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracında (İDA) patlama meydana gelmesinin "nihai sorumluluğunun" Rusya'ya ait olduğunu savunarak Bükreş'le dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile telefonda Köstence Limanı'nda yaşanan olay hakkında görüştüğünü aktardı.

"Köstence Limanı'ndaki insansız deniz aracı patlaması, Rusya'nın savaşının giderek AB topraklarına sıçradığını gösteriyor." değerlendirmesini yapan Kallas, Romanya'yla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Kallas, yaşananların "nihai sorumluluğunun Rusya'ya ait olduğunu" savunarak "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin dün (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e yazdığı açık mektupta belirttiği gibi Moskova bu savaşı istediği gün durdurabilir." ifadesini kullandı.

Ayrıca Kallas, AB savunma bakanlarının 7-8 Haziran'da yapılacak gayriresmi toplantılarında Ukrayna'ya verilen desteğin artırılması ve Birliğin savunma hazırlıklılık??????? seviyesini güçlendirme konularını görüşeceğini kaydetti.

Romanya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Köstence Limanı'nda bir İDA'da patlama yaşandığını ve can kaybının olmadığını açıklamıştı.

Açıklamada, söz konusu İDA'nın Romanya Silahlı Kuvvetlerine ait olmadığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kullanılan teçhizatlardan biri olabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi

Nereden nereye!

Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı

Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı
Ankara'da iş yeri basan saldırgan dehşet saçtı: Karı kocayı vurup canına kıydı

Husumetlisinin dükkanını basan adam dehşet saçıp kendi canına kıydı
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı