AB'den Köstence Limanı'nda İDA'daki patlama nedeniyle Romanya'yla dayanışma mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracında (İDA) patlama meydana gelmesinin "nihai sorumluluğunun" Rusya'ya ait olduğunu savunarak Bükreş'le dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile telefonda Köstence Limanı'nda yaşanan olay hakkında görüştüğünü aktardı.

"Köstence Limanı'ndaki insansız deniz aracı patlaması, Rusya'nın savaşının giderek AB topraklarına sıçradığını gösteriyor." değerlendirmesini yapan Kallas, Romanya'yla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Kallas, yaşananların "nihai sorumluluğunun Rusya'ya ait olduğunu" savunarak "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin dün (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e yazdığı açık mektupta belirttiği gibi Moskova bu savaşı istediği gün durdurabilir." ifadesini kullandı.

Ayrıca Kallas, AB savunma bakanlarının 7-8 Haziran'da yapılacak gayriresmi toplantılarında Ukrayna'ya verilen desteğin artırılması ve Birliğin savunma hazırlıklılık??????? seviyesini güçlendirme konularını görüşeceğini kaydetti.

Romanya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Köstence Limanı'nda bir İDA'da patlama yaşandığını ve can kaybının olmadığını açıklamıştı.

Açıklamada, söz konusu İDA'nın Romanya Silahlı Kuvvetlerine ait olmadığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kullanılan teçhizatlardan biri olabileceği belirtilmişti.