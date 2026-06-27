Haberler

AB'den İsrail-Lübnan çerçeve anlaşmasına destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, İsrail ile Lübnan arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. AB, anlaşmanın gerilimi azaltacağını ve barış çabalarına olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB), İsrail ile Lübnan arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını, bunun gerilimin azaltılması ve barış çabalarına olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Sözcüsü Anouar El Anouni tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın gerilimin azaltılması ve barış yönündeki çabalara "çok ihtiyaç duyulan olumlu bir perspektif" sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, tüm tarafların yapıcı tutumu takdir edilerek, yeni kurulan üçlü Askeri Koordinasyon Grubu aracılığıyla da dahil olmak üzere taraflara üstlendikleri taahhütleri uygulamaya koymaları çağrısında bulunuldu.

AB, kalıcı bir çözümün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanmasına dayanması gerektiğini yineleyerek, kararın Lübnan topraklarından tüm yabancı güçlerin çekilmesini ve devlet dışı silahlı grupların silahsızlandırılmasını öngördüğünü hatırlattı.

Açıklamada ayrıca, kısa süre önce onaylanan 100 milyon avroluk yardım paketiyle Lübnan Silahlı Kuvvetlerine destek sağlandığı belirtilerek, bu destekle Lübnan hükümetinin devlet otoritesini ve silah üzerindeki tekeli tesis etme çabalarına katkı sunulmasının amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti

Avrupa felaketi yaşıyor! Başkentte bir günde 100'den fazla ölüm
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın müşterilere 'Canım, balım, bekar mısın?' dedi, tazminatsız kovuldu

"Bekar mısın?" dedi, tazminatsız kapının önüne konuldu
Çelik: Terör örgütünün silah bırakması için yasal zemin oluşmalı

AK Parti kampında net mesaj: Bu konu bir an önce Meclis'e gelmeli
Ağrı'da 13 yıllık kayıp dosyasında 3 tutuklama

13 yıl sonra sır çözülmüştü! Çok sayıda tutuklama var
Kurultay soruşturmasında tutuklanan eski CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger’den Özgür Özel yönetimine sitem: Aileme bir telefon bile açmadılar

CHP'li eski başkandan Özgür Özel yönetimine sitem dolu sözler
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır

Savaşın yeniden başlaması an meselesi
Hatay'da tarım makinesine sıkışan işçi öldü

Daha 24 yaşındaydı! Sonu çok korkunç oldu
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak