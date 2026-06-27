AB'den İsrail-Lübnan çerçeve anlaşmasına destek

Avrupa Birliği (AB), İsrail ile Lübnan arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını, bunun gerilimin azaltılması ve barış çabalarına olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Sözcüsü Anouar El Anouni tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın gerilimin azaltılması ve barış yönündeki çabalara "çok ihtiyaç duyulan olumlu bir perspektif" sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, tüm tarafların yapıcı tutumu takdir edilerek, yeni kurulan üçlü Askeri Koordinasyon Grubu aracılığıyla da dahil olmak üzere taraflara üstlendikleri taahhütleri uygulamaya koymaları çağrısında bulunuldu.

AB, kalıcı bir çözümün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanmasına dayanması gerektiğini yineleyerek, kararın Lübnan topraklarından tüm yabancı güçlerin çekilmesini ve devlet dışı silahlı grupların silahsızlandırılmasını öngördüğünü hatırlattı.

Açıklamada ayrıca, kısa süre önce onaylanan 100 milyon avroluk yardım paketiyle Lübnan Silahlı Kuvvetlerine destek sağlandığı belirtilerek, bu destekle Lübnan hükümetinin devlet otoritesini ve silah üzerindeki tekeli tesis etme çabalarına katkı sunulmasının amaçlandığı kaydedildi.