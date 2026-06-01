AB: İsrail, Lübnan'daki askeri tırmanışı durdurmalı

Güncelleme:
Avrupa Birliği (AB), ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail'e, Lübnan'daki askeri tırmanışı durdurması, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi çağrısı yaptı.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında İsrail'in Lübnan'a ilişkin saldırıları hakkında soruları yanıtladı.

El Anouni, İsrail'in diplomatik çabalara katılımı sürdürmesi gerektiğini belirterek, "İsrail'e, Lübnan'daki askeri tırmanışı durdurması ve Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan halkının zaten çok büyük zorluklarla mücadele ettiğine dikkati çeken El Anouni, "Bu savaşı onlar seçmedi ve bu savaş onların savaşı değil." dedi.

El Anouni, AB'nin Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğunu, yetkililerin mevcut krizle başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla destek ve acil yardım sağlamayı sürdüreceğini kaydetti.

UNIFIL'in görev süresinin sona ermesi

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonunun görev süresinin sona ermesine ilişkin ise El Anouni, AB'nin Lübnan'da devlet otoritesinin güçlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla yeni bir misyon üzerinde çalışıldığını duyurduğunu anımsattı.

El Anouni, AB'nin Lübnan'ın güvenliği ve istikrarına yönelik taahhüdünü kararlılıkla sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
