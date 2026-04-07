Haberler

AB'den, İran'da sivil altyapıya yönelik saldırı tehditlerine tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği (AB), İran'daki kritik sivil altyapıya yönelik saldırı tehditlerini reddederek, bu tür eylemlerin milyonlarca insanı etkileyebileceği ve bölgesel gerilimi tehlikeli biçimde tırmandırabileceği uyarısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşılamaması halinde bu ülkenin sivil altyapısını çökertmekle tehdit etmesiyle ilgili soruları yanıtladı.

"Diplomasinin çözüm yolu olduğunu her zaman söyledik." diyen Hipper, "Tarafımızdan bakıldığında, kritik sivil altyapıya yönelik saldırı tehditlerini reddediyoruz. Bu tür saldırılar Orta Doğu genelinde ve ötesinde milyonlarca insanı etkileyebilir ve daha fazla tehlikeli tırmanışa yol açabilir." dedi.

Hipper, sivillerin ve sivil altyapının korunmasının önemine değinerek, tüm tarafları uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye davet etti.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Son olarak ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimiyle anlaşma sağlanmaması halinde elektrik santrallerini ve köprüleri hedef alarak İran'ın sivil altyapısını çökertmekle tehdit etmişti.

Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanımış, bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

