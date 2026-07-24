AB'den İran'a yeni insan hakları yaptırımları

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İran'da "ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu" oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yaptırım kararı aldığını bildirdi.

AB Konseyinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, AB'nin ilkesel tutumu doğrultusunda İran'daki ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu ilave 6 kişinin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

İran'daki bölgesel Devrim Mahkemeleri'nde görev yapan 5 hakimin, dini azınlıklar ve siyasi muhaliflere yönelik davalarda verdikleri kararlar nedeniyle listeye alındığı belirtilen açıklamada, hakimlerin kişilere idam cezası, uzun süreli hapis, kırbaç cezası, para cezası ve ek yaptırımlar uyguladıkları kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin ayrıca, "Ashiyane" adlı siber grubun kurucusu ve önde gelen isimlerinden İranlı bilgisayar mühendisi ve hacker Nima Salihi'yi de yaptırım listesine eklediği bildirildi.

Son kararla birlikte AB'nin İran'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım uyguladığı kişi sayısının 269'a, kuruluş sayısının ise 53'e yükseldiği aktarılan açıklamada, yaptırımlar kapsamında listede yer alan kişilerin mal varlıkları dondurulurken, AB ülkelerine seyahat etmelerinin yasaklandığı ve kendilerine fon ya da ekonomik kaynak sağlanmasının engellendiği ifade edildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Dünyanın dikkati Orta Doğu'daki savaşa çevrilmişken, İran rejiminin kendi halkına yönelik baskılarını gözden kaçırmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, Tahran yönetimi içeride baskıları artırırken, AB'nin sorumluları hesap vermeye zorlamayı sürdüreceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA