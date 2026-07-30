AB'den Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı 7 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan 7 kişi ile 3 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

AB Konseyinden yaptırımlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların insan ticareti, işkence ve diğer insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelerden sorumlu olduğu belirtildi.

Yaptırım listesine, Kamboçya merkezli milyarlarca dolarlık holding "Prince Holding Group" ile şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Chen Zhi'nin dahil edildiği bildirilen açıklamada, "Prince Holding Group"un Kamboçya ve Myanmar'da farklı paravan şirketler aracılığıyla dolandırıcılık merkezleri kurduğu, bu merkezlerde kripto para yatırım dolandırıcılığı başta olmak üzere çeşitli çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerinin yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, bu merkezlerde farklı ülkelerden kişilerin sahte iş vaatleriyle kandırıldığı veya insan ticareti yoluyla getirildiği, iradeleri dışında alıkonularak dünya genelindeki mağdurları hedef alan çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerine zorlandıkları belirtildi.

Ayrıca, Kamboçya'da kumarhane ve dolandırıcılık merkezi kompleksleri geliştiren "Jin Bei Group" ile şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Zhongbiao'nun da yaptırım listesine eklediği aktarılan açıklamada, Myanmar'daki silahlı isyancı gruplardan Demokratik Karen Budist Ordusu'nun (DKBA) da yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Açıklamada, DKBA'nın kontrolü altındaki bölgelerde büyük ölçekli dolandırıcılık merkezlerinin faaliyet göstermesine izin verdiği, bu merkezleri koruyarak suç ağlarının faaliyetlerini kolaylaştırdığı belirtildi.

Gruba bağlı askerlerin bu merkezlerde mahsur kalan insan ticareti mağdurlarına yönelik şiddet olaylarına karıştığı yönündeki bilgilere de yer verilen açıklamada, bu bağlamda Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan toplam 7 kişi ile 3 kuruluşun yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Açıklamada, yaptırımlar kapsamında listede yer alan kişi ve kuruluşların AB'deki mal varlıklarının dondurulacağı, AB vatandaşları ve şirketlerinin bu kişi ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı olarak fon sağlamasının yasaklandığı ve yaptırım uygulanan kişilere AB'ye giriş ve AB topraklarından transit geçiş yasağının da getirildiği duyuruldu.

AB Konseyi, 7 Aralık 2020'de soykırım, insanlığa karşı suçlar ile işkence, kölelik, yargısız infazlar ve keyfi gözaltı veya tutuklamalar gibi diğer ciddi insan hakları ihlalleri ve suistimallerine uygulanmak üzere Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi'ni oluşturmuştu.

Kaynak: AA