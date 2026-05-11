Haberler

AB'den Batı Şeria'da şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırım sinyali

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, Batı Şeria'daki şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırımlar konusunda bugün anlaşmaya varılabileceğini duyurdu. Macaristan'daki hükümet değişikliğinin süreci kolaylaştırabileceği belirtildi.

(ANKARA) - Avrupa Birliği'nin (AB) Dış Politika Şefi Kaja Kallas, birliğin Batı Şeria'daki şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırımlar konusunda bugün anlaşmaya varabileceğini söyledi.

Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımlar konusunda siyasi bir anlaşma bekliyorum. Umarım bunu başarabiliriz" dedi.

Ancak gerekli çoğunluğun sağlanıp sağlanamayacağının henüz net olmadığını belirten Kallas, Macaristan'daki son hükümet değişikliğinin sürecin önünü açabileceğini ifade etti.

Batı Şeria'da aylardır devam eden aşırı sağcı yerleşimci saldırıları nedeniyle başta İspanya, İrlanda, İsveç ve Fransa olmak üzere bazı AB üyeleri son dönemde İsrail'e yönelik daha sert adımlar atılması çağrısında bulunuyordu. Bazı üye ülkeler, AB ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınmasını isterken, bazıları ise İsrail hükümetinin aşırı sağcı bakanları Itamar Ben-Gvir ile Bezalel Smotrich'e yaptırım uygulanmasını gündeme getirmişti.

Kaynak: ANKA
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk maçına damga vuran hareket! Resmen gidişatı değiştirdi

Şampiyonluk maçının kaderini değiştiren hareket

Ne olduysa o gece oldu! Galatasaray'ın kaderini değiştiren yemek

Ne olduysa o gece oldu! Milyonların kaderini değiştiren yemek
40 sene sonra gelen şampiyonluk! Son düdükle sahaya daldılar

Tam 40 sene sonra gelen şampiyonluk! Son düdükle sahaya daldılar

Afyonkarahisar'da CHP'ye bir şok daha! Meclisteki çoğunluğu da kaybediyorlar

Afyonkarahisar'da Özel'e bir şok daha

Şampiyonluk maçına damga vuran hareket! Resmen gidişatı değiştirdi

Şampiyonluk maçının kaderini değiştiren hareket

Mert Hakan'ın Fener kariyeri bitti

Fener kariyeri bitti!

Süleyman Soylu devreye girdi, bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor iddiası

Soylu devreye girdi, bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor