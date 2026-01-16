ABD'de mahkeme, Minnesota'da gözaltına alınan Liberyalı göçmenin serbest bırakılmasına hükmetti

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir federal yargıç, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanlarının evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı Liberyalı kişinin serbest bırakılmasına karar verdi.

ABD Bölge Yargıcı Jeffrey Bryan, Minnesota eyaletinde ICE ajanlarının, Liberyalı göçmen Garrison Gibson'ı gözaltına almak için koçbaşı kullanarak eve zorla girdiğini ve bu işlemin herhangi bir yargı emrine dayanmadığını belirtti.

ICE yetkililerinin, Anayasa'nın 4. maddesinde güvence altına alınan "hukuka aykırı arama ve el koymaya karşı koruma" hakkını ihlal ettiğini vurgulayan Bryan, Gibson'ın derhal serbest bırakılmasına hükmetti.

Minnesota'da ICE operasyonları hız kazandı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamada, Minnesota'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltı işlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Açıklamada, ICE yetkililerinin 29 Kasım 2025'ten bu yana 2 bin 500'den fazla kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.