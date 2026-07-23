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AB çocuk istismarıyla mücadele düzenlemesini 2028'e uzattı

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Avrupa Birliği (AB), çevrim içi çocuk cinsel istismarıyla mücadelede kullanılan gönüllü tespit, bildirim ve içerik kaldırmaya yönelik geçici düzenlemesini 3 Nisan 2028'e kadar uzatma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), çevrim içi çocuk cinsel istismarıyla mücadelede kullanılan gönüllü tespit, bildirim ve içerik kaldırmaya yönelik geçici düzenlemesini 3 Nisan 2028'e kadar uzatma kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin, çevrim içi hizmet sağlayıcılarının platformlarında, çocuk cinsel istismarı materyallerini gönüllü olarak tespit etmesine, yetkili makamlara bildirmesine ve kaldırmasına imkan tanıyan geçici düzenlemeye nihai onay verdiği bildirildi.

Açıklamada, onayla birlikte önceki geçici düzenlemenin 3 Nisan 2026'da sona ermesiyle oluşan hukuki boşluğun giderilmiş olduğu ifade edildi.

Uygulamanın, AB'nin bu alanda kalıcı yasal çerçevesi yürürlüğe girene kadar geçerli olacağı aktarılan açıklamada, çevrim içi hizmet sağlayıcılarının gönüllü faaliyetlerinin suçluların tespit edilmesi, soruşturulması ve yargılanmasının yanı sıra mağdurların kurtarılması, yeni istismar vakalarının önlenmesi ve çocuk cinsel istismarı içeriklerinin yayılmasının engellenmesi açısından kritik önem taşıdığı belirtildi.

Çocuk cinsel istismarı içeriklerinin tespit edilmesine ve kaldırılmasına hukuki zemin sağlanıyor

AB'nin geçici düzenlemesi, elektronik haberleşme sektöründeki veri koruma kurallarına sınırlı bir istisna getirerek, hizmet sağlayıcılarının çocuk cinsel istismarı içeriklerini tespit etmesine, bildirmesine ve kaldırmasına hukuki zemin sağlıyor.

Geçici düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından 3 gün sonra yürürlüğe girecek ve 3 Nisan 2028'e kadar uygulanacak.

AB, 2021'de kabul edilen geçici düzenlemeyle çevrim içi hizmet sağlayıcılarının çocuk cinsel istismarı materyallerini gönüllü olarak tespit edip, yetkili makamlara bildirmesine imkan tanımıştı.

Ancak söz konusu düzenleme, 3 Nisan 2026'da sona erince, uzun vadeli yasal çerçeve üzerinde Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB Konseyi arasındaki müzakereler tamamlanmadığından hukuki boşluk oluşmuştu.

AP, 9 Temmuz 2026'da geçici düzenlemenin yeniden yürürlüğe konulmasını destekleyen tutumunu kabul etmişti.

Kaynak: AA
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