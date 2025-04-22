AB, Cammu Keşmir'deki Terör Saldırısını Kınadı

Avrupa Birliği (AB), Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde silahlı kişilerin turistlere yönelik saldırısını kınadı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X hesabından yaptıkları paylaşımlarda, söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.

Von der Leyen, paylaşımında, "Bugün Pahalgam'da meydana gelen alçak terör saldırısı pek çok masum insanın hayatını çaldı. (Hindistan Başbakanı) Narendra Modi'ye ve bugün yas tutan tüm Hintli kalplere en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı, AB'nin Hindistan'a desteğini teyit etti.

Kallas da saldırıyı kınayarak, "AB, terörizme karşı kararlı bir duruş sergilemektedir." mesajını paylaştı.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.