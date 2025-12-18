AB-Batı Balkanlar Zirvesi sonuç bildirisi yayımlandı Açıklaması

Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi'nde taraflar, aralarında daha güçlü bağların kurulması gerektiği konusunda anlaştı.

Brüksel'de Sırbistan'ın katılımı olmadan üye ülkelerle Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya arasında yapılan AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, Batı Balkan ülkelerinin geleceğinin AB üyeliği olduğu vurgulanarak, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşı ve artan jeopolitik zorluklar, AB ile Batı Balkanlar arasında daha da güçlü bağların kurulması gerektiğini ortaya koymaktadır." denildi.

AB'nin genişlemesinin "değerlendirilmesi gerekilen gerçekçi ihtimal" olduğu belirtilen bildiride, "Genişleme, Granada Bildirisi'nde de belirtildiği gibi barış, güvenlik, istikrar ve refah için jeostratejik bir yatırımdır. Günümüzün acil ihtiyaçları, sürdürülebilir bir ivme gerektirmektedir. Aday ülkeler, reform çabalarını hızlandırmalıdır. Buna paralel olarak AB de iç hazırlıklarını ve reformlarını hızlandırmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, taraflar, Ukrayna'ya ve Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması ile uluslararası hukuka dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı barışa destek verdiklerini vurguladı.

Göç yönetimi konusunun taraflar arasında temel öncelik olarak kalmaya devam ettiğinin altı çizilen bildiride, Batı Balkan ülkelerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele, sınır yönetimi ve vize politikaları gibi konularda daha fazla adım atması gerektiğine dikkati çekildi.

Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşememesinin her iki ülkenin AB yolunda ilerlemesini engellediğine işaret edilen bildiride, bu sorunun çözümü için AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nde varılan anlaşmaların uygulanması gerektiği aktarıldı.

Bildiride, taraflar arasında yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı, her türlü organize suç ve terörle mücadele alanlarındaki ortak çabaların sürdürülmesi gerektiği kaydedildi.

Batı Balkanlar'da Kosova hariç 5 ülke, AB'ye "aday ülke" konumunda bulunuyor. Kosova ise "potansiyel aday" statüsüne sahip.