AB Komisyonu, savunma sanayi programı kapsamında 1,5 milyar avroluk çalışma programını kabul etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa savunma sanayisini güçlendirmek, üretim kapasitesini artırmak ve teknolojik dayanıklılığı geliştirmek amacıyla Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP) kapsamında 1,5 milyar avro bütçeli çalışma programını kabul ettiğini duyurdu.

Konuya ilişkin AB Komisyonu'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, programın Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanındaki acil ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedeflediği belirtildi.

EDIP'in üye ülkelerin üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra Ukrayna ile işbirliğini güçlendireceği ifade edilen açıklamada, aynı zamanda ortak AB tedarik mekanizmalarını geliştireceği ve ortak çıkar projelerini destekleyeceği aktarıldı.

Yatırım öncelikleri ve fon dağılımı

Açıklamada, program kapsamında 700 milyon avronun üzerinde kaynağın, insansız hava araçlarına karşı sistemler, füze ve mühimmat gibi kritik savunma ürünlerinin üretiminin artırılmasına ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.

Avrupa Ortak Çıkar Savunma Projeleri'ne (EDPCI) ise 325 milyon avro ayrıldığına değinilen, "Bu projelerin, AB genelinde daha geniş bir fayda sağlaması ve Norveç ile Ukrayna'nın da katılımına açık olması öngörülüyor." ifadeleri kullanıldı.

EDIP bünyesindeki Ukrayna Destek Aracı (USI) kapsamında 260 milyon avro tahsis edilerek Ukrayna'nın Savunma Teknolojik ve Endüstriyel Tabanı'nın (DTIB) yeniden inşası ve modernizasyonunun hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Söz konusu fon, hem Ukrayna'da hem de Avrupa'da üretim kapasitesini artıracak ortak projelere yönlendirilecek." bilgisi verildi.

Savunma alanındaki girişimciliği desteklemek amacıyla, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ile küçük orta ölçekli şirketler, Savunma Tedarik Zincirlerinin Dönüşümünü Hızlandırma Fonu (FAST) üzerinden 100 milyon avroluk öz sermaye desteği sağlanacağı belirtilen açıklamada, "BraveTech" AB girişimi kapsamında ise yeni savunma inovasyon programına EDIP-USI aracılığıyla 35,3 milyon avro ek kaynak ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu programın, özellikle Ukrayna silahlı kuvvetlerinin karşı karşıya olduğu acil ihtiyaçlara çözüm geliştiren yenilikçi projeleri desteklemesi ve Avrupa savunma sanayisinin rekabet gücünü artırmasının hedeflendiği ifade edildi.

Savunma alanında parçalanmayı azaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla üye ülkeler ve Norveç'in ortak tedarik faaliyetlerine 240 milyon avro destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, bu kapsamda, insansız hava araçlarına karşı sistemler, hava ve füze savunma sistemleri ile kara ve deniz muharebe sistemlerinin ortak alımlarının finanse edileceği, proje başına 20 milyon avroya kadar hibe verilebileceği aktarıldı.

Açıklamada, EDIP kapsamında açılacak ilk teklif çağrılarının, 31 Mart 2026 itibarıyla AB finansman ve ihaleler sayfasında yayımlanacağı bildirildi.

EDIP, 8 Aralık 2025'te kabul edilmişti.

Program, değişen güvenlik ortamı karşısında AB'nin savunma hazırlığını artırmak ve Avrupa savunma sanayisini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen girişimlerden biri olarak öne çıkıyor. 2026-2027 dönemini kapsayan program kapsamında toplam 1,5 milyar avro hibe sağlanacak.