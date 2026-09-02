AB'den Leipzig İHA Saldırısına Sert Tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen insansız hava aracı (İHA) bulunmasının AB toprağında "yeni tırmanışa" işaret ettiğini belirterek "Bu, AB topraklarında Rus ajanları tarafından askeri nitelikteki malzemeler kullanılarak gerçekleştirilen bir saldırıydı. Buna müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

Von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki toplantılarından önce basına açıklamalarda bulundu.

Rutte ile Almanya'daki İHA olayını görüşmek için toplandıklarını aktaran von der Leyen, bu olayın AB toprağında Rusya'ya atfedilen "yeni tırmanışa" işaret ettiğini söyledi.

Von der Leyen, saldırının başarılı olması halinde büyük hasar ve muhtemel can kaybına yol açabileceğini belirterek "Bu, AB topraklarında Rus ajanları tarafından askeri nitelikteki malzemeler kullanılarak gerçekleştirilen bir saldırıydı. Buna müsamaha göstermeyeceğiz." diye konuştu.

Almanya ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade eden von der Leyen, "Eğer amaç Ukrayna'yı destekleme konusunda bizi iki kez düşündürmekse, size söyleyebilirim ki bu (İHA olayı) sadece kararlılığımı güçlendirdi." dedi.

Von der Leyen, Almanya'da yaşanan olayın Avrupa hava sahası ihlalleri ve kritik altyapılara müdahaleler gibi geniş olay örüntüsünün parçası olduğuna işaret ederek "Günlük yaşamın işleyişini sağlayan altyapımızı cephe hattındaki hedefler gibi görmeli ve buna uygun şekilde korumalıyız. Ayrıca Rusya'nın hedef aldığı her türlü üye ülkeye destek vereceğiz." yorumunda bulundu.

Avrupa ve NATO'nun Rusya üzerindeki "baskıyı" artıracağını söyleyen von der Leyen, Ukrayna'dan birkaç milyar avro değerinde, Patriot hava savunma sistemlerine ait PAC-3 tipi füzeleri ve genel hava savunma sistemlerini kapsayan finansman talebi aldıklarını, üye ülkelerin bunu değerlendirmeye aldığını söyledi.

NATO'nun birliği "sarsılmaz nitelikte"

Rutte de müttefiklerin 7-8 Temmuz'daki NATO Ankara Zirvesi'ndeki tutumlarının gayet net olduğunu, bu bağlamda ortak savunmaya olan bağlılık konusunda birlik içinde olunduğunu söyledi.

Rusya'nın giderek "daha pervasız" davrandığını savunan Rutte şunları söyledi:

"(Rusya) Ukrayna'ya karşı yürüttüğü korkunç savaşı sürdürürken, doğu kanadımız boyunca hava sahamıza giren daha fazla İHA ve füze görüyoruz. Bunlar giderek daha fazla risk oluşturuyor. Bunun yanı sıra ister Ukrayna için savunma ekipmanı üreten fabrikalarda çıkarılan yangınlar olsun, ister Leipzig'deki Rus hibrit saldırısı olsun topraklarımızı doğrudan hedef alan kötü niyetli faaliyetlerde de bir artışa tanık oluyoruz."

Rutte, NATO'nun "birliğinin sarsılmaz" nitelikte olduğunu belirterek müttefiklerin Ankara'da Ukrayna'ya destek amacıyla 2026'da en az 70 milyar avro kaynak sağlama konusunda mutabık kaldığını anımsattı.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda İHA bulunmuştu

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Almanya olay nedeniyle Rusya'yı suçlamış, dün Bonn'daki Rus Başkonsolosluğunun 18 Eylül itibarıyla kapatılması, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşmenin feshedilmesi gibi tedbirler açıklamıştı.

Kaynak: AA