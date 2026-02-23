Haberler

AB'den 8 Rus yetkiliye daha yaptırım

Avrupa Birliği, insan hakları ihlalleriyle suçladığı 8 Rus yetkilisine yaptırım kararı aldı. Yaptırımlar, mal varlığının dondurulması ve seyahat yasaklarını içeriyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, ciddi insan hakları ihlalleriyle suçladığı 8 Rus yetkiliye karşı yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Konseyden yapılan açıklamada, yeni yaptırımların, 4 Rus yargı mensubu, 3 cezaevi ve bir gözaltı merkezi müdürünü hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Rus yetkililer, ciddi insan hakları ihlalleri, sivil toplum ile muhalefetin baskılanması ve demokrasi ile hukukun üstünlüğünün zayıflamasına yönelik faaliyetlere karışmakla suçlandı.

Yaptırımlar kapsamında söz konusu yetkililere, mal varlığı dondurma ve AB ülkelerine seyahat yasağı getirildi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
