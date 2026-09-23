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AB, 2034'e kadar 62 fırlatma için kapasite açığını kapatmak istiyor

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AB Komisyonu Üyesi Andrius Kubilius, Avrupa'nın fırlatma krizini geride bıraktığını ancak yeni kapasite açığı bulunduğunu söyledi. Kubilius, gelecek 10 yılda yaklaşık 50 bin uydunun fırlatılmasının beklendiğini, AB'nin 2034'e kadar 62 fırlatmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Avrupa'nın fırlatma araçları konusunda yaşadığı krizi geride bıraktığını ancak artan uydu talebi nedeniyle yeni kapasite açığıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kubilius, Brüksel'de düzenlenen 2. AB Uzaya Erişim Konferansı'nda yaptığı konuşmada, gelecek 10 yılda dünya genelinde yaklaşık 50 bin uydunun uzaya gönderilmesinin beklendiğini, fırlatma imkanlarının ise bu talebin gerisinde kaldığını belirtti.

AB'nin uydu navigasyon sistemi Galileo, dünya gözlem programı Copernicus ve güvenli uydu iletişim ağı IRIS² gibi projeleri için 2034'e kadar 62 fırlatmaya ihtiyaç duyacağını kaydeden Kubilius, "Bu açığı kapatmalıyız. Avrupa'nın uzay programları, savunması ve güvenliği buna bağlı." dedi.

Avrupa'nın uzaya bağımsız erişimini sağlamanın en önemli hedefleri olduğunu vurgulayan Kubilius, yabancı roketlere bağımlı kalmamaları gerektiğini ifade etti.

Kubilius, Avrupa'daki fırlatma tesisleri ile üretim ve test merkezlerini ziyaret ederek kapasiteyi artırmanın yollarını değerlendireceğini, gelecek yıl da uzaya erişime ilişkin eylem planı sunmayı hedeflediğini söyledi.

Kaynak: AA
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