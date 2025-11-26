AB, 13 Yaş Altı Çocuklar için Sosyal Medyayı Yasaklıyor

Avrupa Parlamentosu, 13 yaş altına sosyal medyanın tamamen yasaklanmasını öngören bir düzenleme talep etti. Öneriye göre yasak, ebeveynlerin izni olması halinde de geçerli olacak.Avrupa Parlamentosu (AP), sosyal medya, video platformları ve yapay zeka destekli diğer platformlarla ilgili yaş sınırı getirilmesi talebinde bulundu. Çarşamba günü, milletvekillerinin Strasbourg'da yaptığı oylamada ebeveynlerinin izni olmaması halinde dahi 13 yaşın altındaki çocukların bu platformları kullanmasını tamamen yasaklamayı öngören metni büyük çoğunlukla kabul etti.

Parlamento, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nuyaş doğrulamasına yönelik dijital çözüm arayışına da destek veriyor. AP, ayrıca Komisyon'a bağımlılğa neden olan çevrimiçi uygulamaların ve şans oyunları türündeki özelliklerin yasaklanması çağrısında bulundu. Bu çerçevede AB düzenlemelerine uymayan sayfaların yasaklanması gerektiği belirtilirken bu talebe gerekçe olarak "ruh sağlığına yönelik riskler" ve "çocuk ve gençler arasında sosyal medya bağımlılığının artması" gösterildi.

AP'nin raporuna göre 13-17 yaş grubundaki çocuklar saatte en az bir kere akıllı cihazlarına bakıyor. Reşit olmayanların dörtte biri ise akıllı telefon kullanımında "sorunlu" ya da "işlevsiz" davranışlar sergiliyor.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Andreas Schwab, planlanan önlemlerin ebeveynleri güçlendireceğini, "yaşa uygun ve güvenli bir çevrimiçi deneyim" sağlayacağını savundu. Schwab, Avrupa'nın dijital dünyanın dinamiğine ayak uyduran kurallara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Beş AB ülkesi yaş kontrolü uygulamasını test ediyor

Söz konusu adım AB Komisyonu'nun bu tür önlemleri AB düzeyinde hayata geçirmesine yönelik başlayan tartışmanın ardından çevrimiçi platformlar üzerinde baskının artacağına işaret ediyor.

Uzmanlardan oluşan bir kurulun bu yılın sonuna kadar kendisi de yaş sınırlaması fikrine destek veren Komisyon başkanı Ursula von der Leyen'e ilgili önerileri sunması bekleniyor.

AB ülkeleri arasında konuya ilişkin görüş birliği olmasa da planlara destek verenlerin sayısı artıyor. Danimarka ve diğer dört AB ülkesi halihazırda yaş kontrolü yapan bir yazılımı test ediyor. Söz konusu yazılıma dayanan uygulamanın, kişisel verileri platformlarla paylaşmadan akıllı telefon sahibinin doğum tarihini kaydetmesi ve yalnızca daha büyük yaş gruplarına yönelik olan içerikleri engellemesi öngörülüyor.

AFP / SÖ,ET